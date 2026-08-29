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Gündem 19 yıl 22 gün hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü paketlendi
Gündem

19 yıl 22 gün hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü paketlendi

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19 yıl 22 gün hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü paketlendi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste operasyonla yakalandı.

Kayseri'de, hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

 

Saklandığı adreste yakalandı

Bu kapsamda ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'yi, saklandığı adreste operasyonla yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

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