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19 yaşındaki zanlı 9 ay sonra yakalandı

Ankara'da 29 Ocak'ta işlediği cinayetin ardından aranan 19 yaşındaki katil zanlısı, polisin 9 aylık takibi sonucu yakalandı.

16 Ekim 2018 Salı 15:38
19 yaşındaki zanlı 9 ay sonra yakalandı

Ankara'da cinayet zanlısı olarak aranan bir kişi, 9 aylık takibin ardından polis ekiplerince yakalandı.

Sincan ilçesinde 29 Ocak'ta öldürülen Cahit Yılmaz'ın katil zanlısı olduğu belirlenen 19 yaşındaki H.G'nin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

10 ayrı suçtan aranıyordu

Kasten adam öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, gasp, mala zarar verme, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, oto hırsızlığı, iş yerinden ve açıktan hırsızlık gibi 10 ayrı suçtan arandığı belirlenen zanlının izini süren ekipler, Çankaya Harbiye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde bulunan ve zanlının yakınları olduğu belirlenen Ç.K. ve Ş.Ö. gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan iki kişinin, zanlının bir süre yanlarında saklandığını, daha sonra Yenikent'te bir rezidansa taşındığını ama tam adresini bilmediklerinin beyan etmeleri üzerine polis Yenikent'te bulunan rezidansları takibe aldı.

Kaldığı rezidansta yakalandı

Zanlının İnönü Caddesi'ndeki bir rezidansta olduğunu belirleyen ekipler, H.G'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı ve yakınlarının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 15:38
  1. Ankara
  2. Cahit Yılmaz
  3. katil zanlısı
  4. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği
  5. Kasten adam öldürme
  6. Yenikent
  7. Çankaya Harbiye Mahallesi

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