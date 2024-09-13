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Yerel 19 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! Araç içinde ölü bulundu
Yerel

19 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! Araç içinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-09-13 11:46:00 -
19 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! Araç içinde ölü bulundu

Afyonkarahisar’da 19 yaşındaki genç otomobilinin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Jandarma olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair inceleme başlattı.

Olay, Emirdağ ilçesi Elhan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler otomobildeki şahsın başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

 

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede şahsın 19 yaşındaki Halilhan K., olduğunu belirledi.
Şahsın cesedi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, jandarma ekipleri ise olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönünde başlattığı inceleme sürüyor.

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İHA

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