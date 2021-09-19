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Yerel 19 yaşındaki gencin acı ölümü
Yerel

19 yaşındaki gencin acı ölümü

Kocaeli'de yaşayan 19 yaşındaki genç, bahçede oturdukları esnada birden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 07:44:00 -
19 yaşındaki gencin acı ölümü

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi, Çenedağ Mahallesi, Vural Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde arkadaşları ile sohbet eden 19 yaşındaki Uğur Tarım, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları Uğur Torum'un yardımına koşarak, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 19 yaşındaki Uğur Tarım, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 19 yaşındaki Uğur Tarım kurtarılamadı.

Tarım’ın ölüm sebebi ise yapılan otopsi sonucu belirlenecek. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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