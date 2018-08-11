19 yaşındaki genç kız şüpheli şekilde can verdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, arkadaşlarıyla gezdiği araçta rahatsızlanan 19 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, arkadaşları İ.M, R.U. ve S.B. ile 54 H 3964 plakalı panelvanla gezen Ayşegül Y, Pamukova ilçesi D-650 karayolu Fevziye Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlandı.

Araçtakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın yanında yerde yatan Ayşegül Y'nin öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ayşegül Y'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.U. ile S.B'nin karakoldaki işlemleri devam ediyor.