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19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! Kimse fark etmedi

Uşak’ta sabaha karşı meydana gelen kazayı kimse fark edemeyince 19 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti.

23 Eylül 2018 Pazar 15:03
19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! Kimse fark etmedi

Olay; Uşak merkeze bağlı Ortaköy’de sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyde yaşayan ve askere gitme hazırlığında olan Kemal Yavuz, isimli genç gittiği bir eğlence mekanından sabaha karşı traktörü ile eve dönerken, köy camisi önündeki viraja hızlı girince traktör devrildi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan ve saat 04:26’da meydana kazada traktörün altında kalan genci, havanın karanlık olması nedeniyle de kimse fark etmedi. Sabah namazı için camiye gelen cemaatin fark ettiği olay sonrası hemen güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kazadan yaklaşık bir saat sonra fark edilen olayda Kemal Yavuz’un olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Yavuz’un önümüzdeki haftalarda askere gitmek için hazırlık yaptığı bildirilirken, 3 yıl önce ismini taşıdığı dedesinin yine Eylül ayında motorsiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken genç Yavuz’un cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 15:03
  1. Uşak
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