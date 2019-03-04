19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası tamamlandı - Ankara'da düzenlenen organizasyonda, teklerde ilk 2'ye girenler, çiftlerde ise şampiyonlar, Valamar Açık Gençler Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek



ANKARA (AA) - Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası sona erdi. Badminton Federasyonu Olimpiyat Merkezi'nde dört gün süren şampiyonaya, 39 ilden 168 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda teklerde ilk 2'ye giren, çiftlerde ise şampiyonlar, 5-7 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde gerçekleştirilecek Valamar Açık Gençler Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar: - Tek erkekler 1. Sezgin Kelebek 2. Hilmi Can Şimşek 3. Nurullah Saraç 3. Tayfun Taşdemir

- Tek kadınlar 1. Bahar Yavru 2. Ayça Özgür

3. Zeynep Akdeniz

3. Ayşegül Yemişen

- Çift erkekler 1. Semih Baha Başakın-Serkan Uğurlu 2. Yasin Karayel-Sezgin Kelebek 3. Taha Emirhan Budak-Abdulsamet Özdemir 3. Hasan Berkay Günbaz-Yunus Emre Karakaş

- Çift kadınlar 1. Sare Ece Başakın-Zehra Erdem 2. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin 3. Azime Serttaş-İrem Uysal 3. Zeynep Akdeniz-Selen Özdemir



- Karışık çiftler 1. Semih Baha Başakın-Zehra Erdem 2. Serkan Uğurlu-Sare Ece Başakın 3. Semih Özgür Doğruer-Edanur Alan 3. Barış Özkan-Selen Özdemir



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