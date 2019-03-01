





ANKARA (AA) - Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası başladı.

Badminton Federasyonu Olimpiyat Merkezi Spor Salonu’nda 4 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek şampiyonada, 39 ilden 78 kulüp ve 168 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda tekler kategorisinde ilk 2, çiftler kategorisinde ise birinci olan sporcular, Hırvatistan’da 5-7 Nisan tarihlerinde yapılacak Valamar Gençler Açık Badminton Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.

Şampiyonada birinciler 600, ikinciler 400, üçüncüler 300 lira ödül alacak.

Federasyon başkanı Murat Özmekik, AA muhabirine yaptığı açıklamada Çekya ve Hırvatistan’da yapılacak uluslararası turnuvalarda önceki yıllara göre daha başarılı olmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktığını hatırlatan Özmekik, "İkincilik alarak geri döndük. Bu sene daha başarılı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



