0553 313 94 23

19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası başladı

- Şampiyonada dereceye giren sporcular, Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek

01 Mart 2019 Cuma 17:15
19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası başladı



ANKARA (AA) - Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası başladı.

Badminton Federasyonu Olimpiyat Merkezi Spor Salonu’nda 4 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek şampiyonada, 39 ilden 78 kulüp ve 168 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda tekler kategorisinde ilk 2, çiftler kategorisinde ise birinci olan sporcular, Hırvatistan’da 5-7 Nisan tarihlerinde yapılacak Valamar Gençler Açık Badminton Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.

Şampiyonada birinciler 600, ikinciler 400, üçüncüler 300 lira ödül alacak.

Federasyon başkanı Murat Özmekik, AA muhabirine yaptığı açıklamada Çekya ve Hırvatistan’da yapılacak uluslararası turnuvalarda önceki yıllara göre daha başarılı olmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktığını hatırlatan Özmekik, "İkincilik alarak geri döndük. Bu sene daha başarılı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:15
  1. badminton
  2. Federasyon Başkanı Murat Özmekik
  3. Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere Dışişleri Bakanı Körfez turuna başladı
    1. İngiltere Dışişleri Bakanı Körfez..
    2. Borsa günü düşüşle tamamladı
    3. "YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en..
    4. Akın Öztürk son savunmasıyla hakim..
    5. Türkiye ABD'yi resmen reddetti!
    6. ATO Başkanı Baran Kobi Değer..
    7. Biltaci cezaevinde beyin kanaması..
    8. Ardahan'da kar yağışı ve tipi
    9. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
    10. "Şehir hastanelerini markalaştırmak..
    11. Uludağ’da otobüs devrildi: 9 yaralı
    12. Kaymakam Uzan, öğrencilerle buluştu
    13. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof...
    14. Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır..
    15. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, son..
    16. Uçhisar’da dönemin son meclis..
    17. GÜNCELLEME - Bolu'da telefonla..
    18. FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi..
    19. Edirne'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Afrin Şehidi Çevik dualarla anıldı
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var