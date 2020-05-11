  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

19. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri online yapılacak

Etkinlikte son 5 yıl içerisinde Antalya kıyılarında çekilmiş video ve fotoğraflar yarışacak

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:03:28 -
19. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri online yapılacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 19'uncu kez düzenlenecek Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, 16-19 Mayıs tarihlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle belediyenin düzenlediği etkinlikte, son 5 yıl içerisinde Antalya kıyılarında çekilmiş video ve fotoğraflar, jürinin beğenisine sunulacak.

Bölgenin su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla 16-19 Mayıs arasında düzenlenecek etkinlik, Kovid-19 salgını dolayısıyla online yapılacak. Etkinlikte, Antalya'nın tanıtımı için fırsat buldukça dalış yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu da jüri üyesi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 kategoride düzenlenecek etkinliğin bölgedeki alternatif turizm hareketliğini artırmayı amaçladığını kaydetti.

Kemer'i uluslararası arenada tanıtmak istediklerini belirten Topaloğlu, ilçenin sahip olduğu su altı zenginliğiyle dalış turizmi için uygun merkezlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı