SON DAKİKA
Gündem 19 Şubat'ta başlıyor: İlk Cemre Ramazan'ın ilk günü düşecek
Gündem

19 Şubat'ta başlıyor: İlk Cemre Ramazan'ın ilk günü düşecek

Baharın müjdecisi olarak bilinen cemre, Ramazan'ın ilk günüyle birlikte havaya düşecek. 26 Şubat'ta suya, 5 Mart'ta ise toprağa düşecek son cemre ile birlikte havalar da ısınmaya başlayacak.

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre, Ramazan'ın ilk günü 19 Şubat'ta hava düşecek. Ardından 26 Şubat'ta suya, 5 Mart'ta ise toprağa düşecek olan cemre ile birlikte havalar ısınmaya başlayacak.

CEMRE NEDİR?

Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

