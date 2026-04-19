Sır perdesi aralanacak mı? Gülistan Doku soruşturmasında son durum Biri bitiyor biri başlıyor! Erdoğan’dan peş peşe diplomasi zirveleri Enerji krizi sonrası sonunda bu da oldu! Havada Hürmüz depremi Bakan Kurum, Antalya Diplomasi Forumu’nda konuştu: 'Biz değişmezsek dünya bizi değiştirecek' Gezi zekalılara duyurulur Twerkçü Sinem Dedetaş onaylı ağaç katliamı Özel bir hastanede büyük skandal Büyük gerilim: İran Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemileri vurdu! Başbakanın oğlu öldürüldü! Bakan Fidan İsrail'in alçak planını açıkladı! Kendi güvenliği bahane! Tahran’da Cuma namazında ‘Yaşasın Türkiye’ nidaları yeri göğü inletti
19 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi
19 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (19 Nisan 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٦) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْۜ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(6) İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye (bulundukları yerden) farklı gruplar halinde çıkarlar.

(Zilzal Suresi, 99/6)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Âyetin “farklı gruplar halinde” diye çevirdiğimiz kısmına,
a) Herkesin kabirlerinden çıkıp mahşer yerine doğru ilerlerken dünyadaki amellerine göre iyi veya kötü şartlar altında, güzel veya çirkin bir görünüşte olması;

b) Yeryüzünün farklı bölgelerinden çıkıp bölük bölük mahşer yerine doğru ilerlemeleri gibi değişik anlamlar verilmiştir (Râzî, XXXII, 60; Elmalılı, IX, 6012).

Âyetin, bu anlamların hepsini içerdiğini düşünmek de mümkündür. Burada asıl anlatılmak istenen, daha kabirlerinden çıktıkları andan itibaren her bir insanın âhiretteki durumunu, âkıbetini, iyiler arasında mı yoksa kötüler arasında mı olacağını belirleyen şeyin, bizzat kendisinin bu dünyadaki tercihi, inancı ve yaşayışı olduğudur.

Şu halde bu tasvir, her insanın devredilemez bireysel sorumluluğunun varlığını da göstermektedir. Bu âyetin “yaptıkları kendilerine gösterilsin diye” şeklinde çevrilen kısmı ise tefsirlerde, insanların, a) Amel defterlerindeki kayıtları görmeleri, b) Yaptıklarının ödül veya ceza olarak karşılığını görmeleri şeklinde açıklanır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa:669


ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)


