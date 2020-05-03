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Gündem

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Milyonlarca vatandaş 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Pek çok kişi “19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Sokağa çıkma yasağı kaç gün olur?” , “19 Mayıs haftası sokağa çıkma yasağı var mı?” , “19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı kaç gün?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:57:00 -
19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları 30 büyük şehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar 19 Mayıs haftasında sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

19 Mayıs Salı günü sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Ancak 16 17 18 19  Mayıs’ı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağının olması bekleniyor.

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