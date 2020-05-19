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19 Mayıs’a anlamlı kutlama

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Atatürk’ün bundan 101 yıl önce Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrıldıktan sonra 19 Mayıs günü Samsun’a çıkışının anısına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Bandırma’da yüzlerce araçlık konvoyla coşkulu bir şekilde kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:21:29 -
19 Mayıs’a anlamlı kutlama

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Atatürk’ün bundan 101 yıl önce Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrıldıktan sonra 19 Mayıs günü Samsun’a çıkışının anısına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Bandırma’da yüzlerce araçlık konvoyla coşkulu bir şekilde kutladı.


Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında bu yıl evlerden kutlanan bayramların heyecanını yaşatmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tıpkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu da evlere taşıdı.


Tolga Tosun da eşlik etti


Çamlık’ta düzenlenen etkinliğin ardından Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere bundan 101 yıl önce Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrıldıktan sonra 19 Mayıs günü Samsun’a çıkışının anısına kutlamaların devamını Bandırma’da gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da eşlik etti.


Bandırma Milli Mücadele Ruhunu yeniden yaşadı


Bayraklarla donatılmış ilçenin cadde ve sokaklarında marşlar eşliğinde halkı selamlayan Başkanlara, Bandırma halkının ilgisi büyük oldu. Arkalarında yüzlerce araçlık konvoy, üstü açık otobüs üzerinde ellerinde Türk Bayraklarıyla, marşlar söyleyen Başkanları gören Bandırmalılar da balkonlarından marşlara eşlik ederek başkanları alkışlarla selamladı.


Bandırma caddelerinde; marşlar ve vatandaşların alkışlarla eşlik etmesiyle 19 Mayıs’taki Milli Mücadele ruhu yeniden yaşandı.

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