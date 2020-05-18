  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İyilik Derneği’nden İdlib’e 7 tır yardım

Almanya’da camiler 20 Mayıs’ta açılıyor

Sevda Noyan kimdir? Sevda Noyan ceza mı alacak?

Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı neden istifa etti?

Erken seçim olacak mı? Erken seçim ne zaman olacak?
için kalan
Spor

19 Mayıs Satranç Turnuvası'na 5 bin 548 lisanslı sporcu katılacak

Samsun'da düzenlenecek online turnuvanın açılış hamlesini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapacak

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:36:00 -
19 Mayıs Satranç Turnuvası'na 5 bin 548 lisanslı sporcu katılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 81 kentten 5 bin 548 lisanslı sporcunun katılımıyla online turnuva düzenleyecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Samsun'da gerçekleştirilecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası'nın açılış hamlesini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapacak.

Turnuva, "Chess.com" online satranç platformunda saat 15.00'de başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, rekor katılımlı bir turnuvaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlattığı Samsun'dan start vermenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Hedeflerinin çocukları bilime, sanata, kültüre ve spora yöneltmek, onların bu yolda ilerlemelerini sağlamak olduğunu kaydeden Tulay, "Heyecanımız hep diri. Azimle ilerliyor, değerlerimize sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı