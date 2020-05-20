19 Mayıs Gençlik Kupası Okçuluk Yarışması
Klasik yay kategorisinde düzenlenen ve sporcuların video konferans aracılığıyla katıldığı organizasyonda, erkeklerde Mete Gazoz, kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz birinci oldu
ANKARA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu, 19 Mayıs Gençlik Kupası Yarışması düzenledi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyonda, 8 farklı şehirdeki 10 ayrı tesiste çalışmalarını sürdüren 2020 olimpik sporcuları video konferans aracılığıyla mücadele etti.
Klasik yay kategorisinde düzenlenen yarışmada dereceye giren sporcular şunlar:
Erkekler:
1. Mete Gazoz
2. Ulaş Berkim Tümer
3. Samet Ak
Kadınlar:
1. Yasemin Ecem Anagöz
2. Zeynep Köse
3. Ezgi Başaran