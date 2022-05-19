19 Mayıs bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? EFT FAST bugün yapılıyor mu?

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bankalar açık olup olmadığı bankalarda işi olanlarca merak ediliyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir’de bugün 19 Mayıs dolayısıyla toplu taşıma araçları ücretsiz. Bugün 19 Mayıs nedeniyle bankaların çalışıp çalışmadığı, devlet kurumlarında işi olanlar ise kamu kurumlarının tatil olup olmadığını merak ediyor. 19 Mayıs’ta kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak.

19 Mayıs bankalar açık mı?

19 Mayıs’ta, kamu kuruluşları, bankalar ve noterler resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Bankalar normal mesai saatine Cuma günü itibariyle başlayacak.

Bugün EFT yapılıyor mu?

Resmi tatillerde EFT yapıldığı zaman para tatil bittikten sonra iş günlerinde aktarılıyor. Para gönderme ve çekme gibi bankacılık işlemleri mobil ve internet şubelerinden yapılabilecek. Resmi tatillerde EFT yapılamayacak. Ancak FAST ile 7 gün 24 saat para gönderimi gerçekleştirilebilecek. FAST sisteminde para gönderme işlemlerinde limit 5 bin TL’dir.