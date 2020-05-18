19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919'un tarihi kurtuluş meşalesinin yakıldığı, karanlık dönemin aydınlık günü olduğunu belirtti.

Memiş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Bandırma Vapuru ile yola çıkarak 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal mücadelesinin 101. yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Samsun'da 19 Mayıs 1919'da başlayan bağımsızlık hareketinin, milletin azmi ve kararlılığı ile birleşerek tüm yurtta dalga dalga yayıldığına ve milli mücadele sonucunda zaferle sonuçlandığına dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihi, kurtuluş meşalesinin yakıldığı, karanlık dönemin aydınlık günüdür. Büyük sıkıntılar ve zorlu mücadele şartları altında, büyük bedeller ödenerek fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir.19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlere verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından önemlidir. Atatürk’ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlerimize büyük görevler düşmektedir."

Memiş, Atatürk'ün "Gençler, cesaretimizi takviye ve idare eden sizlersiniz. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." dediğini hatırlatarak ülkenin muasır medeniyetler seviyesine çıkarılma mücadelesinde gençlere büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Geleceğe ışık tutan gençlerin emin adımlarla ve toplumsal faydaları dikkate alarak ailesine ve vatanına yararlı bireyler olarak yetişmelerinin en büyük arzuları olduğunu vurgulayan Memiş, "Yüce milletimiz, bu hususta gençlerimize güvenerek, geleceğe umutla bakmaktadır. Gençlerimizin emanetinde olan Cumhuriyet'imizin, geleceğe taşınması için özveriyle çalışılacağına, en kalbi duygularımla, yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Memiş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını, Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitleri saygı ve rahmetle andığını ifade etti.