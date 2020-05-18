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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, çelenk sunma töreniyle başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:57:22 -
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, çelenk sunma töreniyle başladı.


Gençlik Haftası dolayısıyla hükümet konağı önünde düzenlenen tören, Ahlat İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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