19 Mayıs 1919 koşusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği 19 Mayıs Bayrak Koşusuna Kayseri’deki milli atletler de destek verdi.

Etkinliğe katılan 400’e yakın sporseverin bir bayrak yarışı kurgusunda eşlik ettiği yarışlara Kayseri’den milli atletlerimiz Süleyman Bekmezci ve Ersin Tekal 19 dakika koşarak eşlik etti. 19 dakikalık koşu sonunda sporcularla bir araya gelen Eskici, sporculara madalyalarını takdim etti ve bu önemli koşuya Kayseri adına katıldıkları için teşekkür etti.