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İSLAM 19 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

19 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-03-19 07:15:00 -
19 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُواًّؕ اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ اَصْحَابِ السَّعٖيرِؕ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman bilin.

 Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkûmlarından olsunlar diye çağrıda bulunur.

(Fâtır Suresi - 6)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

 âyetin “Siz de onu düşman belleyin” diye çevrilen cümlesi için, “Allah’ın buyruklarına ve yasaklarına titizlikle uyarak şeytana karşı çıkın ve onu hayal kırıklığına uğratın” gibi izahlar yapılmıştır (meselâ bk. İbn Atıyye, IV, 430).

Aynı âyetin “Çünkü o kendisine uyacaklara, yandaşlarına yakıcı ateşin mahkûmlarından olsunlar diye çağrıda bulunur” şeklinde çevrilen kısmını, “Çünkü o kendisine uyanlara, yandaşlarına çağrıda bulunur, böylece onlar da yakıcı ateşin mahkûmlarından olurlar” şeklinde de tercüme etmek mümkündür (İbn Âşûr, XXII, 261-262;

İblis ve şeytan hakkında bilgi için bk. Fâtiha 1/1 [Eûzü]; Bakara 2/34; Nisâ 4/117-121; Enfâl 8/48; Kehf 18/50-54; şeytanın Allah’a itaat yolunu seçenleri saptırmak için her türlü çabayı harcayacağına dair sözleri için bk. A‘râf 7/17; Hicr 15/39). 
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Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:4 Sayfa:450-451



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

أَيُّما امرأَةٍ ماتَتْ وزوْجُهَا عنها راضٍ دخَلَتِ الجَنَّةَ

“Kocasını memnun ederek ölen kadın cennetliktir.”

Kaynak: Tirmizî, Radâ` 10. Ayrıca bk. İbni Mâce, Nikâh 4

 

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