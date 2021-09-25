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Siyaset 19 kişi görevi bıraktı! İYİ Parti Düzce’de istifa depremi!
Siyaset

19 kişi görevi bıraktı! İYİ Parti Düzce’de istifa depremi!

Kurulduğu günden beri yürüttüğü zikzaklı politika ve Genel Başkanları Meral Akşener’in çelişkili söylemleri yüzünden bir türlü bir siyasi rota çizemeyen İyi Parti’de istifalar durmak bilmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 19:23:00 -
19 kişi görevi bıraktı! İYİ Parti Düzce’de istifa depremi!

Dün de İP Düzce İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanı Demet Boşver ve 18 üyenin istifalarının oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi. İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Boşver ile 18 üyenin sunduğu istifa dilekçesinin il yönetimince değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Değerli parti üyemiz ve kıymetli çalışma arkadaşımız Demet Boşver, özel gördüğü nedenlerle mevcut Merkez İlçe Başkanlığı görevinden yönetimindeki bazı çalışma arkadaşlarıyla ayrılmış, istifası da Parti İl Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir.”

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