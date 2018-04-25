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19 ilde FETÖ operasyonu: 41 kişi gözaltında

Muğla Emniyet ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 19 ilde yapılan soruşturmada 39’u muvazzaf, 2'si ihraç olmak üzere 41 personel hakkında gözaltı kararı alındı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:30
19 ilde FETÖ operasyonu: 41 kişi gözaltında

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne irtibat ve iltisakı tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla merkezli operasyonda, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Van, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin subay ve astsubay rütbelerinde Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Teşkilatı bünyesinde görev yaptıkları öğrenildi. 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 09:30
  1. Yalova
  2. Iğdır
  3. Batman
  4. Kırıkkale
  5. Zonguldak
  6. Van
  7. Trabzon
  8. Tokat
  9. Tekirdağ
  10. Samsun
  11. Manisa
  12. Konya
  13. Kocaeli
  14. İzmir
  15. İstanbul
  16. Aydın
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Muğla

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