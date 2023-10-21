19 ilde 53 ayrı noktada “Ordular Aksa’ya” haykırışı

“Ordular Aksa’ya Cuması” adı verilen program için, “Tüm yöneticileri ve Müslümanları Filistin için harekete geçmeye çağırıyoruz!” çağrısı yapılmıştı. Duada işgalci “İsrail”in insanlık dışı vahşi saldırıları hatırlatılarak eller semaya kaldırılıp, Allah Subhanehu ve Teala’dan yardım istendi.

Yahudi postalları ile kirletilen ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın hazin durumu ve Gazze’de üzerlerine bomba yağan Müslümanlar hatırlatıldıktan sonra şu ifadelere yer verildi: “Gazze’de, Kabe’den çok daha aziz olan kardeşlerimizin pak kanları mübarek toprakları sularken, Müslümanların başındaki yöneticiler Müslümanların yardımına ordularıyla icabet etmek yerine kınamada bulundular. Bu nasıl bir zillettir Allah’ım!”

Yapılan dualar arasında sık sık “Mehmetçik Gazze’ye”, “Ordular Aksa’ya” sloganları atıldı ve tekbirler getirildi. Filistin için tek çözüm olarak Raşidi Hilafet’in olduğu ifade edilerek Allah Subhanehu ve Teala’dan iki Filistin fatihi olan Hz. Ömer gibi adil halifeler ve Selahaddin Eyyubi gibi cesur komutanları ümmete ikram etmesi istendi ve nusret talebinde bulunuldu.



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