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Eğitim 19 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Eğitim

19 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-12-19 08:06:00 -
19 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (19 Aralık 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



(1) اِذَا السَّمَٓاءُ انْفَطَرَتْۙ
(2) وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْۙ
(3) وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْۙ
(4) وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْۙ
(5) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْؕ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(1) Gökyüzü yarıldığında;
(2) Yıldızlar dağılıp saçıldığında;
(3) Denizler taştığında;
(4) Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde;
(5) Her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır.

(İnfitâr Suresi, 1-2-3-4-5)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Kıyamet günü hakkında Tekvîr sûresinde anlatılanları pekiştirmek üzere burada o gün vuku bulacak bazı olaylardan söz edilerek insanlar uyarılmaktadır. Uzay boşluğundaki yıldızların düzenli hareketini sağlayan çekim kanununun kıyamet gününde yok olmasının bir sonucu olarak evrenin düzeninin bozulacağı, göklerin çatlayıp yarılacağı, kısaca kozmik düzenin bozulacağı bildirilmiştir (bk. Furkan 25/25; Hâkka 69/16; Rahmân 55/37; Nebe’ 78/19-20; Tekvîr 81/1-6). Denizlerin kabarıp taşmasını, dünyanın şiddetle sarsılması, dağların parçalanıp yok olması, denge ve düzenin bozulması gibi olaylar sonunda dünyayı denizlerin kaplaması şeklinde anlamak mümkündür. Deniz altında gerçekleşen şiddetli depremlerin tsunami denilen büyük dalgalara ve taşmalara yol açmasını hatırlayarak âyetteki kıyamet tasvirini daha iyi anlayabiliriz.
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Bu âyetler hakkında, “şiddetli sarsıntı neticesinde yerkürede meydana gelecek olan volkanik patlaklar ve derin çatlaklardan çıkan lav kütlelerinin deniz sularını kaynatacağı, taşıracağı, hatta buharlaştıracağı” şeklinde de yorum yapılmıştır.

Kıyametin kopması sırasında meydana gelecek sayısız felâketlerin büyüklerinden birkaçı örnek olarak zikredildikten sonra “Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde” meâlindeki 4. âyetle konu insana getirilmiştir. Bu âyet genellikle o büyük altüst oluş esnasında kabirlerde toprak altında bulunan ceset parçalarının dışarı fırlatılacağı şeklinde yorumlanmıştır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 569
 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)


 

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