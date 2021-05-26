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Spor 18'lik golcü Enis Destan için telefon: Alo, ben Başkan Ali Koç
Spor

18'lik golcü Enis Destan için telefon: Alo, ben Başkan Ali Koç

Başarısızlıklar nedeniyle Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çeken Başkan Ali Koç; Burak İnce ve Enis Destan için Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a telefon açtı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 14:22:00 -
18'lik golcü Enis Destan için telefon: Alo, ben Başkan Ali Koç

Fenerbahçe, Altınordu'nun 2 genç yıldızının peşine düştü. Sarı lacivertlilerin hedefinde performansı ile dikkat çeken Altınordu'nun genç yıldızları forvet Enis Destan ve merkez orta saha Burak İnce var.

"Alo ben Ali Koç" 

Takvim'in, "Alo ben Ali Koç" başlığıyla verdiği haberde; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un arasının iyi olduğu Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı arayarak oyuncuların transferini gerçekleştirmek için görüştüğü belirtildi. Altınordu'nun, Enis Destan için 3 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay istediği bildirildi.

Avrupa devleti radarda

Enis Destan'a Leipzig, Eintracht Frankfurt ile Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille de talip. Burak İnce'ye ise Almanya, İspanya ve İtalya'dan görücüler gelmişti.

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