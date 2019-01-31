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186 dernekten daha Özhaseki’ye destek

Ankara’da bulunan 186 dernek, hizmet için Mehmet Özhaseki’yi destekleyeceklerini açıkladı.

31 Ocak 2019 Perşembe 13:03
186 dernekten daha Özhaseki’ye destek

 Yeni Akit  Ankara 

Ankara’da faaliyet gösteren 10 federasyona bağlı 186 dernek daha, hizmet için Mehmet Özhaseki’yi destekleyeceklerini açıkladı. Başkent’te Ankara’da bir araya gelen Sinoplular Derneği Başkanı Kenan Güllü, Karadeniz Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Hacıfazlıoğlu, Kayseri Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Ulvi Bakır, Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Muammer Bostan, Nevşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Eren, Kırıkkaleliler Vakfı Başkanı Aytekin AraçSamsun Dernekler Federasyonu adına Başkan Yardımcısı Satılmış AkyüzTokat Dernekler Federasyonu Başkanı Kamil Dündaroğlu, Bilecik Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Akgül Ve Bendeniz Ankaradaki Konyalı Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Erkoç, ortak bildiriyle, Özhaseki’yi desteklediklerini açıkladılar.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:03
  1. dernek
  2. federasyon
  3. Mehmet Özhaseki
  4. Sinoplular Derneği Başkanı Kenan Güllü
  5. Karadeniz Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Hacıfazlıoğlu
  6. Kayseri Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Ulvi Bakır
  7. Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Muammer Bostan
  8. Nevşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Eren
  9. Kırıkkaleliler Vakfı Başkanı Aytekin Araç
  10. Samsun Dernekler Federasyonu adına Başkan Yardımcısı Satılmış Akyüz
  11. Tokat Dernekler Federasyonu Başkanı Kamil Dündaroğlu
  12. Bilecik Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Akgül
  13. Bendeniz Ankaradaki Konyalı Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Erkoç

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