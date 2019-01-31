186 dernekten daha Özhaseki’ye destek Ankara’da bulunan 186 dernek, hizmet için Mehmet Özhaseki’yi destekleyeceklerini açıkladı.

Yeni Akit Ankara Ankara’da faaliyet gösteren 10 federasyona bağlı 186 dernek daha, hizmet için Mehmet Özhaseki’yi destekleyeceklerini açıkladı. Başkent’te Ankara’da bir araya gelen Sinoplular Derneği Başkanı Kenan Güllü, Karadeniz Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Hacıfazlıoğlu, Kayseri Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Ulvi Bakır, Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Muammer Bostan, Nevşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Eren, Kırıkkaleliler Vakfı Başkanı Aytekin Araç, Samsun Dernekler Federasyonu adına Başkan Yardımcısı Satılmış Akyüz, Tokat Dernekler Federasyonu Başkanı Kamil Dündaroğlu, Bilecik Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Akgül Ve Bendeniz Ankaradaki Konyalı Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Erkoç, ortak bildiriyle, Özhaseki’yi desteklediklerini açıkladılar.

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