180’inci yıla 180 bin fidan Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yılı etkinlikleri kapsamında fidan dikim çalışmaları devam ediyor.

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yılı etkinlikleri kapsamında fidan dikim çalışmaları devam ediyor.

‘180 yılda 180 bin fidan’ sloganı ile başlatılan fidan dikim çalışmalarında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı personeli; Orman İşletme personeli, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile devam etti.

Ortaca Gökbel Mahallesinde gerçekleştirilen fidan dikim töreninde yüzlerce fidan toprak ile buluştu. Fidan dikimlerinin bundan sonraki haftalarda da diğer ilçelerde devam edeceği açıklandı.

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