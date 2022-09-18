18.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





اَفَاَنْتَ تُسْمِــعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فٖي ضَلَالٍ مُبٖينٍ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun?"



(Zuhruf Suresi - 40) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Şartlanmışlık sebebiyle doğruyu dinleme, görme ve doğru dü­şün­me kabiliyetlerini kaybetmiş kimselere laf anlatmak imkânsız gibidir. Bu gerçekten hareketle Hz. Peygamber’in ve onun tebliğ sünnetini yerine getiren ümmetin, “Neden bizi dinlemiyor ve anlamıyorlar?” veya “Bunca zulme ve sapkın inançlarda ısrara rağmen niçin bunlara hak ettikleri ceza verilmiyor?” sorularıyla bunalmamaları, aksine sabretmeleri, işi Allah’a bırakmaları gerekmektedir.

Allah, Hz. Peygamber’e müşriklerin âkıbetini gösterse de (nitekim bir kısmını Medine döneminde göstermiştir) göstermese de gerekeni yapacak, herkese hak ettiğini verecektir; çünkü O’nun kudreti karşısında duracak bir güç yoktur.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 777



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Birinizin gönlünde Müslüman kardeşine faydalı bir nasihat geçiyorsa, onu söylesin!”



(Camiğu's-Sağir, I/450, No: 884)



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