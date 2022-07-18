18.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

مَنْ جَٓاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَاۚ وَمَنْ جَٓاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذٖينَ عَمِلُوا السَّيِّـَٔاتِ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır; kim de bir kötülükle gelirse o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler."

(Kasas Suresi - 84) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



İnsanların dünya hayatında yaptıklarının âhirette karşılıksız kalmayacağı, ceza veya mükâfatın, dünya hayatında ortaya konan iyi ya da kötü tutum ve davranışların tabii sonucundan başka bir şey olmadığı ifade edilmektedir (“iyilik” diye çevirdiğimiz hasene ve “kötülük” diye çevirdiğimiz seyyie kavramları hakkında bilgi için bk. En‘âm 6/160; Neml 27/89-90).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 248-249





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

