  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu'dan önemli açıklama: Şu ana kadar bu 20 noktada...

Öyle bir atasözü kullandı ki... Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a bomba gönderme

Sosyal demokrat mıydınız siz? CHP'li başkandan engellilere skandal sözler

MSB bilançoyu paylaştı! İşte TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısı

Bir sağdan bir soldan! Hilal Kaplan Fatih Altaylı’yı haşat etti

İbretlik olay! Kendisini peygamber ile kıyaslayan doktorun başına bakın ne geldi

Hastaların sağlığını tehlikeye atanlar onlar değil sanki! Grevci TTB'ye bak sen!

Ne CHP değişiyor ne de yalaka medya! Yıllardır aynı numara aynı algı

Anıl Çeçen'den şoke eden iddia: CHP’nin elindeki büyükşehirlerde…

Bu mağaraya giren bir daha çıkamıyor! Altın ve hazine aramak için geliyorlar
İSLAM 18.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-07-18 05:16:00 -
18.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

مَنْ جَٓاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَاۚ وَمَنْ جَٓاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذٖينَ عَمِلُوا السَّيِّـَٔاتِ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır; kim de bir kötülükle gelirse o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler."

 (Kasas Suresi - 84)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

İnsanların dünya hayatında yaptıklarının âhirette karşılıksız kalmayacağı, ceza veya mükâfatın, dünya hayatında ortaya konan iyi ya da kötü tutum ve davranışların tabii sonucundan başka bir şey olmadığı ifade edilmektedir (“iyilik” diye çevirdiğimiz hasene ve “kötülük” diye çevirdiğimiz seyyie kavramları hakkında bilgi için bk. En‘âm 6/160; Neml 27/89-90).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 248-249

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

"Her şeyi unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, aklı ve bedeni bozan hastalık, saçma sapan söyleten ihtiyarlık, ansızın gelen ölüm, korkulan gaiplerin en fenası olan deccal belâsı, daha büyük ve acı olan kıyamet...

İşte bu 7 şey gelmeden hayırlı ve iyi işler yapmakta acele ediniz!"

(bk. Tirmizi, Zühd, 3)
 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23