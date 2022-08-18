1800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda iş yerinde yapılan aramada, bin 800 litre kaçak akaryakıt, 9 adet plastik fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemin başlatıldığı ifade edildi. (İLKHA)