1800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep merkezde polis ekipleri tarafından bir işyerine yapılan operasyonda bin 800 litre gümrük kaçağı akaryakıta el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda iş yerinde yapılan aramada, bin 800 litre kaçak akaryakıt, 9 adet plastik fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemin başlatıldığı ifade edildi. (İLKHA)