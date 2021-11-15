1800 gün primle kimler emekli olur? Erken emeklilik yaşı kaç? Kaç yıl çalışan emekli olacak?

Emekli olmak için emeklilik şartlarını yerine getirmek gerekiyor. Emekli hayali kuran çalışanlar, çalışma yılı, prim gün sayısını ve çalışma yılını doldurmaları durumuda emekli olabilmekte. 1999 yılında çıkartılan kanun çerçevesinde EYT mağduru oluştu. EYT emeklilik için AK Parti kolları sıvadı. TBMM Genel Kurulunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu gündemdeydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in "Öncelikli gündemimiz değil" sözleriyle ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konunun asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandıktan sonra gündeme alınacağını söyledi.

1800 gün primle kimler emekli olur?

Çalışma sırasında iş kazası, meslek hastalığı ya da hastalık nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybedenler malulen emekli olup emekli aylığı almaya hak kazanırlar. Aylık bağlanabilmesi için de sigortalının en az 10 yıl çalışmış olması, toplam 1800 gün prim ödemesi gerekiyor.

Malulen emekli kimler olur?

Bir işverene bağlı işçi olarak çalışanlar, kendi adına Bağ-Kurlu olarak çalışanlar ve kamu görevlileri; çalışma gücünü ya da iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meslekte çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmesi halinde malulen emekliliğe ya da bir başka deyişle sakatlık nedeniyle emekliliğe hak kazanıyor.

Malulen emeklilik şartı nedir?

Çalışanın malul sayılabilmesi için çalışma gücünün ya da meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiğinin SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekiyor ki, maaş bağlanabilsin.

Erken emeklilik kimler olacak?

Kanser, beyin tümörü, Multiple Skleroz (MS), şizofreni, görme azlığı, parkinson, demans, epilepsi, anemi, behçet hastalığı, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp nakli, akciğer nakli, tüberküloz, AIDS, böbrek nakli, solunum sistemi hastalıkları, denge bozuklukları malulen emeklilik gerektiren hastalıklar arasında en üst sıralarda geliyor. Bu hastalığa sahip olan çalışanlar çalışma gücünün yüzde 60’ının kaybetmiş olması. En az 10 yıldır sigortalı olması ve toplam 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi varsa emekli olabiliyor.

Malulen emekli maaşı ne kadar?

Malulen emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Çalışanın çalışma süresi içinde ödediği prim gün sayısı malulen emekli olduğunda alacağı maaşı yakından etkiliyor. Malullük aylığından yararlanabilmek için 1800 gün prim ödenmiş olması gerekiyor. Bağ-Kurlular için prim gün sayısı 9000 günden az ise 9000 gün üzerinden, eğer 9000 gün ve daha fazlaysa da toplam prim gün sayısı üzerinden maaş bağlanıyor.

İşçi statüsünde çalışanlar içinse prim gün sayısı 7200 günden az ise 7200 gün üzerinden, eğer 7200 günden fazla ile toplam prim gün sayısı üzerinden malullük aylığı hesaplaması yapılıyor.