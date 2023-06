18 yıl hapis cezasını vekillik zırhı temizlemez

Geçmişte yargıyı mütedeyyin kesime yönelik zulüm ve baskı aracı olarak kullandıkları halde her fırsatta AK Parti iktidarını yargıyı tekeline almakla itham eden malum zihniyet, yargıyı ve kamu bürokrasisini, ‘suçlu aklama’ aracı olarak istismar etmeye devam ediyor. Milletvekillerine tanınan “dokunulmazlık” hakkını cezaevinden adam çıkarma aracı haline getiren ve daha önce çok sayıda zanlıyı hapishaneden Meclis’e yollayan sol faşist kafa, şimdi de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi sanığı Can Atalay’ın tahliyesi için bastırıyor.

Adalet sadece onlara

Milli iradenin oylarıyla seçilen Merve Kavakçı’yı protestolar eşliğinde Meclis’ten kovan, milletvekili yemini etmediği için dokunulmazlığının söz konusu olmadığını söyleyerek her türlü tehditte bulunan malum zihniyet, sıra kendilerine gelince TBMM’yi suçlu korunma mekânı haline getirmek için her yolu deniyor. Daha önce HDP’li Sabahat Tuncer ile Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP’li Mustafa Balbay ve Enis Berberoğlu gibi isimleri cezaevinden çıkarmak için milletvekili dokunulmazlığına sığınan sol faşist zihniyet ve güdümlü medyası, şimdi de Can Atalay’ın tahliyesi için yargı ve Meclis üzerinde baskı kuruyor. Konu adaletten açıldığında mangalda kül bırakmayan zillet paydaşları ve medyası, Anayasa’nın 83. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesinde yer alan “ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri ile soruşturmasına seçimden önce başlaması” şartı ve Anayasa’nın 14. Maddesindeki “seçilen milletvekilleri yasama dokunulmazlığından faydalanamaz” kuralına rağmen Can Atalay’ın bir an önce serbest bırakılmasını istiyor. Türkiye’nin ilk sivil darbe girişimi Gezi’de aktif rol alan ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini yıkmaya teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırma suçundan 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay’ın tahliyesine yönelik sol faşist baskıyı gazetemize değerlendiren hukukçular, “Kavakçı’yı Meclis’ten kovarken adaletiniz neredeydi?” görüşünde birleşti.

Akit’e konuşan Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Harun Akdere, şunları dile getirdi: “Hakkında hiçbir cezai işlem olmayan Merve Kavakçı’ya o gün yemin ettirmeyen, kürsü işgali yapacak kadar ileri giden o zamanki çoğunluk, bugün şekli hukuku maalesef bir istismar aracı haline dönüştürmüş durumda. Millete karşı suç işlemiş kişilere, belirli bir oy oranıyla zırh veriyorlar. Siyasetle, hukukun getirdiği yaptırımlara karşı bir zırh elde edilmemelidir. Normal şartlarda cezaevinden aday olma imkânının ortadan kaldırılması lazım. Milletvekili dokunulmazlığı kazanmak, kişiyi işlediği suçlardan temizlemez. Can Atalay da hukukun verdiği cezayı milletvekili zırhıyla temizlemeye çalışıyor. Böyle bir garabete yol vermek, yarın aile çevresi geniş bir kişiye, cinayet suçu işlese bile bağımsız milletvekili seçilerek cinayet suçundan kurtarılmasını sağlar. Böyle bir durumda 10 cinayet işlemiş bir kişiyi bile dokunulmazlık zırhıyla cezaevinden kurtarmak mümkün. Burada seçilmeyle hükümlerin biraz daraltılması, sınırlandırılması gerekir. Kesinleşmiş hükmün yanında, belirli bir ceza talebiyle yargılanmakta olanların da aday olmaması lazım. Adaylık bir zırh haline gelmemesi lazım. Özellikle ülkenin bölünmez bütünlüğünü hedef alan ve devlete karşı işlenen suçlarda bu kısıtlamaya gidilmesi lazım. Çünkü milletvekili seçilecek kişi Meclis’te halk adına görev yapacak.”

Hukuki açığı istismar

Avukat Seçkin Koç ise, şunları ifade etti: “Merve Kavakçı’nın aldığı bir ceza olmamasına rağmen hatta Sn. Kavakçı hakkında hiçbir suç isnadı ya da yargılama dahi bulunmamasına rağmen yemin etmesine engel oldular. Yemin edemediği için milletvekili olamadığını iddia ettiler. Şimdi aynı kişiler Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezası alan birinin anayasal hakkı gereği cezaevinden çıkarılarak milletvekili dokunulmazlığı zırhına büründürülmesini talep ediyorlar. Suçu kesinleşinceye kadar herkes masumdur ancak kanunlar herkes için geçerlidir ve herkes için eşit uygulanmalıdır. Kanundaki açıkları kullananları ve amaçlarını milletimiz gayet iyi biliyor.”