'18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlaması: CHP'li Fethiye meclis üyesine kesin ihraç
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çin'de '18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlamasıyla yaklaşık 2 aydır gözaltında tutulan R.B., CHP Muğla İl Disiplin Kurulu kararıyla kesin ihraç edildi.
CHP Muğla İl Başkanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yürütülen adli soruşturma kapsamında yaklaşık 2 aydır gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin, İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı.
İl Başkanlığı'nın açıklamasında, R.B. hakkında yürütülen disiplin sürecinin tamamlandığı belirtildi. Resmi yazıda, meclis üyesinin resmi temaslar amacıyla bulunduğu Çin'de "18 yaşından küçük kız bulundurma" suçlamasıyla adli makamlarca gözaltında tutulduğu bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.
Dosya acil koduyla disiplin kuruluna sevk edildi
İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından dosyanın, CHP Muğla İl Başkanı'nın imzasıyla acil koduyla İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği aktarıldı.
Parti tüzüğü ve ilgili disiplin hükümleri kapsamında dosyayı değerlendiren kurul, R.B.'nin CHP ile tüm ilişiğinin kesilerek kesin olarak ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verdi.