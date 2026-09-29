  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni gelişme! Hakemler derneğinin kayıtlarına el konuldu Almanya “borçlu” vatan! Özel fonların da etkisiyle 3 trilyon Euro’ya yaklaştı AK Partili Acar'dan Özgür Özel'e: Heyecanlanma Özgür efendi! Biz sizin gibi arkasında saf tutmayız! Yanlış yapana hesabını sorarız... Çelik: Partimizin ilkeleri net! Kim olursa olsun yanlış yapana hesabı sorulur! Trump yönetimine yargı freni! Fon planı askıya alındı Yeni Parti adını değiştirecek mi? AYM savunma için 1 ay süre verdi! Seçim ayarlı fon kumpası Hisselerin şişirildiği öne sürülüyor: Şirketin denetimini bu Atatürkçü yapmış En son konuşacak olan sizsiniz! Yavuz hırsızlar İran'dan resti çekti: 'Deneyin de ne olacağını görün!'
Aktüel '18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlaması: CHP'li Fethiye meclis üyesine kesin ihraç
Aktüel

'18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlaması: CHP'li Fethiye meclis üyesine kesin ihraç

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
'18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlaması: CHP'li Fethiye meclis üyesine kesin ihraç

Çin'de '18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlamasıyla yaklaşık 2 aydır gözaltında tutulan R.B., CHP Muğla İl Disiplin Kurulu kararıyla kesin ihraç edildi.

CHP Muğla İl Başkanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yürütülen adli soruşturma kapsamında yaklaşık 2 aydır gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin, İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı.

İl Başkanlığı'nın açıklamasında, R.B. hakkında yürütülen disiplin sürecinin tamamlandığı belirtildi. Resmi yazıda, meclis üyesinin resmi temaslar amacıyla bulunduğu Çin'de "18 yaşından küçük kız bulundurma" suçlamasıyla adli makamlarca gözaltında tutulduğu bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

Dosya acil koduyla disiplin kuruluna sevk edildi

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından dosyanın, CHP Muğla İl Başkanı'nın imzasıyla acil koduyla İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği aktarıldı.

Parti tüzüğü ve ilgili disiplin hükümleri kapsamında dosyayı değerlendiren kurul, R.B.'nin CHP ile tüm ilişiğinin kesilerek kesin olarak ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bülent Tezcan AK Parti’ye "Gidin de görelim" dedi! Peki "dönecekler" dediği kaçak kızı ve damadını ne zaman göreceğiz?
Gündem

Bülent Tezcan AK Parti’ye “Gidin de görelim” dedi! Peki “dönecekler” dediği kaçak kızı ve damadını ne zaman göreceğiz?

Fon rezaletinde adının geçmesi sonrası AK Parti’den istifa eden Fatma Betül Sayan ile ilgili ahlak abidesi kesilen Yeni Partili Bülent Tezca..
Bayrampaşa'da okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiası! İstanbul Emniyeti'nden açıklama
Gündem

Bayrampaşa'da okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiası! İstanbul Emniyeti'nden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklad..
Soytarı mahkemeye çıkarıldı! Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu
Gündem

Soytarı mahkemeye çıkarıldı! Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu

Gösterisinde yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ile dalga geçip İslami değerleri tiye aldığı sözleri nedeniyle tutuklanan soytarı Deniz Göktaş, t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23