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18 yaşındaki Taha kolunu parçaladı!

Bir anlık öfkeyle kolunu cama vuran 18 yaşındaki Taha Elçi, başarılı bir ameliyat geçirdi.

05 Mart 2019 Salı 09:40
18 yaşındaki Taha kolunu parçaladı!

Şanlıurfa’dan Balıkesir’in Gönen ilçesine çalışmak için gelen Taha Elçi’nin kolu Bandırma Devlet Hastanesi’nde yapılan başarılı bir damar operasyonuyla kesilmekten kurtarıldı.

 

Şanlıurfa’dan Gönen’e çalışmak amacıyla gelen 18 yaşındaki Taha Elçi, sabah saatlerinde bir anlık öfke sonucu elini kaldığı ikametindeki cama vurdu. Camın parçalanması ile kolunda kesikler oluşan Taha’nın kol damarlarındaki 15 santimlik bir kesimi kullanılamaz hale geldi ve kan akışında problem yaşandı. Gönen Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde ilk müdahalesi yapılan Taha Elçi, 112 Acil Servis ambulansı ile nakledildiği Bandırma Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

 

Bandırma Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi doktorlarından Uzm. Op. Dr. Muhammed Murat Cantürk tarafından ameliyata alınan Taha Elçi, Bandırma’da ilk kez uygulanan başarılı bir operasyonla kolunda zarar gören damarın yerine kolunun bir başka kısmından alınan damar nakledildi. Bu başarılı operasyon neticesinde genç yaştaki Taha’nın kolunu yeniden eskisi gibi kullanabilmesi sağlandı.

 

Ameliyat sonrasında İHA’ya konuşan Taha Elçi, "Kolumu bir kaza sonucu cama vurdum. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda kolum eski haline kavuşacak" dedi.

 

Ameliyatı gerçekleştiren Bandırma Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi doktorlarında Uzm. Op. Dr. Muhammed Murat Cantürk ise, "Hastamız Gönen’den cam kesisi tanısıyla geldi. Ambulansla getirilen hastamızı ameliyathaneye aldık. Hastamızın sol kolunda kesisi mevcuttu. Bu keside damar kaybı mevcuttu. Kolundaki bir başka bölgeden damar alıp kesilen damarla değiştirerek başarılı bir şekilde naklettik. Mevcut kan akışını sağladık. Hastamız genç olduğu için de çabamız daha çok oldu. 1 saat süren başarılı bir ameliyatla hastamızın kolunu yeniden kullanabilmesini sağladık. Kalp ve Damar Cerrahisi olarak ayda 2 bin civarında bir hasta potansiyelimiz var. Bugüne kadar hastanemiz imkanlarıyla 3 kez açık kalp cerrahisi uygulamaları gerçekleştirdik" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:40
  1. Şanlıurfa
  2. Balıkesir
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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