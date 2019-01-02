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18 yaşındaki genç, sokakta yürürken bıçaklanarak öldürüldü

Şanlıurfa'da tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki gencin kaldırıldığı hastanedehayatını kaybettiği öğrenildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 01:11
18 yaşındaki genç, sokakta yürürken bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nınHaliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde yaşandı.

Sokakta yürüyen 18 yaşındaki İsmail Dedek, iddiaya göre tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı.

Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden gence saldıran kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 01:11
  1. Şanlıurfa
  2. Haliliye
  3. İsmail Dedek

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