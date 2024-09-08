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Yaşam 18 yaşındaki genç sırtından bıçaklandı
Yaşam

18 yaşındaki genç sırtından bıçaklandı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 19:31:00 -
18 yaşındaki genç sırtından bıçaklandı

Isparta'da yaşayan 18 yaşındaki genç Hasan Kabalak sırtından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Isparta'da tartıştığı Sadık Enes Aydenir (21) tarafından sırtından bıçaklanan Hasan Kabalak (18) hayatını kaybetti.

Olay, dün Yeni Sanayi Sitesi'nde egzoz tamiri ve bakımı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Sadık Enes Aydenir ile Hasan Kabalak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydenir, Kabalak'ı sırtından bıçakladı. Yaralanan Kabalak ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Sadık Enes Aydenir ise yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Aydenir, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Hasan Kabalak'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün memleketi Sav beldesinde öğle vakti toprağa verildi. 

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