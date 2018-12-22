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18 yaşındaki genç mesaj attı, AFAD, 112 ve polis harekete geçti!

Zonguldak'ta 18 yaşındaki gencin, arkadaşlarına, "Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj atması üzerine AFAD ekiplerine haber verildi. Mutsuz olduğu için kayalıklara çıktığı belirtilen genç, 1 saatlik operasyonun ardından kurtarıldı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:47
18 yaşındaki genç mesaj attı, AFAD, 112 ve polis harekete geçti!

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan kayaklıklarda meydana geldi. Bir süre önce sevgilisinden ayrıldığı öğrenilen 18 yaşında M.Y, kayalıklara çıktı. M.Y'den “hakkınızı helal edin” mesajı alan arkadaşları durumu AFAD, 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kurtarıldı, tedavi altına alındı

Olay yerine gelen ekipler genci kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından genç, ekiplerin başarılı çalışması sonucunda kurtarıldı. Kayalıklardan indirilen genç 112 ambulansı ile Atatürk Devlet Hastanesi Ek binasına kaldırılarak tedavi atlına alındı. 

112 personeli montunu verdi

Sabahın erken saatlerinde beri kayaklıklarda kalan ve AFAD ekipleri tarafından halatla kurtarılan gence 112 personeli mont verdi. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:47
  1. Atatürk Devlet Hastanesi
  2. AFAD
  3. 112 sağlık ekipleri
  4. polis

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