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Aktüel

18 yaşındaki genç bıçaklı kavgada öldü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:23:38 -
18 yaşındaki genç bıçaklı kavgada öldü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Müslüm Akdağ (18) kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Akdağ, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akdağ’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayın ardından kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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