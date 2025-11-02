  • İSTANBUL
18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün araçla gezisi gölün dibinde bitti
Gündem

18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün araçla gezisi gölün dibinde bitti

IHA
IHA Giriş Tarihi:
18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün araçla gezisi gölün dibinde bitti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde arabayla göl kenarında direksiyona geçen ehliyetsiz sürücünün gezisi uçtuğu gölün dibinde sona erdi.

Tokat’ta yaşayan A.B. arkadaşlarıyla birlikte babasının adına kayıtlı otomobille balık tutmak için Kelkit Çayı'na gitti. A.B.‘nin arkadaşı K. G. (18) burada direksiyona geçerek göl kenarında tur atmaya kalktı. Çakıllı yolda seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybeden K.G.‘nin kullandığı otomobil, yol göle uçtu. Kazada ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü K.G. kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başardı ancak otomobil suyun dibine battı.

