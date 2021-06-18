18 yaş üstüne aşı yapılacak mı? 18 yaş üstü ne zaman aşılacak?

Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son durumla ilgili açıklama geldi. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, bir paylaşım daha yaparak son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43’te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler." ifadelerini kullandı. 3 ayrı aşı için yapılan sözleşmelerin ardından hızlanan sevkiyatlarla, günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırıldı.

Türkiye'nin dört gün üst üste kırdığı rekorlar şöyle;

14 Haziran

842 bin 494

15 Haziran

1 milyon 240 bin 311

16 Haziran

1 milyon 416 bin 795

17 Haziran

1 milyon 582 bin 232