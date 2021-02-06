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Sağlık 18 yaş altına korona aşısı yapılacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?
Sağlık

18 yaş altına korona aşısı yapılacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

Çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı? Türkiye’de 14 Ocak 2021 itibariyle CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Öncelikle sağlık çalışanları aşılandı ardından da Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamaya göre aşılar uygulanıyor. Pek çok aile çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Çocuklara ne zaman aşı yapılacak? 18 yaş altına ne zaman aşı uygulanacak? 18 yaş altı aşı takviminde var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 21:13:00 -
18 yaş altına korona aşısı yapılacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

Korona aşısı çocuklara yapılacak mı? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak’tan itibaren ülkemizde aşılama çalışmaları başladı. 2 milyon 600 bini aşkın kişi Türkiye’de aşı oldu. Okulların kademeli olarak 1 Mart’ta açılacak olması sebebiyle aileler, çocukların ne zaman aşı olacağını araştırıyor. Peki, çocuklar aşı olacak mı?

18 yaş altına korona aşısı yapılacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

Aileler, çocuklara koronavirüs aşısı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda hamilelerin, son altı ay içerisinde hastalığı geçirenlerin ve 18 yaş altının aşılanmayacağını açıklamıştı. Bilim insanları çocukların aşılanması için çocuklarla ilgili verilerin sunulması gerektiğini ifade ediyor.

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