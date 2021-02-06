Korona aşısı çocuklara yapılacak mı? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak’tan itibaren ülkemizde aşılama çalışmaları başladı. 2 milyon 600 bini aşkın kişi Türkiye’de aşı oldu. Okulların kademeli olarak 1 Mart’ta açılacak olması sebebiyle aileler, çocukların ne zaman aşı olacağını araştırıyor. Peki, çocuklar aşı olacak mı?

18 yaş altına korona aşısı yapılacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

Aileler, çocuklara koronavirüs aşısı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda hamilelerin, son altı ay içerisinde hastalığı geçirenlerin ve 18 yaş altının aşılanmayacağını açıklamıştı. Bilim insanları çocukların aşılanması için çocuklarla ilgili verilerin sunulması gerektiğini ifade ediyor.