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Gündem 18 terörist öldürüldü
Gündem

18 terörist öldürüldü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde ise 11 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 17:21:00 -
18 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

11 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.

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