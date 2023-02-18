18 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَلَّذٖينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبٖيلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاًؕ اُو۬لٰٓئِكَ فٖي ضَلَالٍ بَعٖيدٍ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



“Onlar, dünya hayatını âhirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir; işte onlar derin bir sapkınlık içindedirler.”

(İbrahim Suresi - 3) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

“Tercih edenler” diye tercüme ettiğimiz yestehibbûne fiili, “sevmek” mânasındaki muhabbet kelimesinin türevlerinden olup inkârcıların dünya hayatını âhireti unutturacak derecede sevdiklerini, ona bağlandıklarını, bu sebeple onu âhiret hayatına tercih ettiklerini belirtmektedir. Âyette dünya hayatını ölçülü olarak sevenler değil, onu âhiret hayatına tercih edenler kınanmıştır (Râzî, XIX, 78). Zira Kur’an insanın, hayatı ve yaşamak için gerekli olan dünya nimetlerini sevmesini yasaklamamış, aksine dünya nimetlerinin insan için yaratıldığını bildirmiş, onlardan en güzel şekilde faydalanmasını teşvik etmiştir (krş. Bakara 2/201; A‘râf, 7/31-32; Kasas 28/77).

İnkârcılar aynı zamanda İslâm’a, onun kutsal değerlerine ve bağlılarına karşı kin ve düşmanlık besleyerek yalan, iftira, hile ve tehdit gibi çeşitli yöntemlerle Allah’ın dinini kötü gösterip maddî ve mânevî imkânları kullanarak başkalarının İslâm’a girmesini engellemeye kalkışmalarından dolayı da kınanmışlardır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 302





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah Teala kıyamet günü teraziler kor:

Namaz kılanlar getirilir ve ücretleri tartılarak kendilerine tastamam verilir.

Zekât verenler getirilir, bunların da ücretleri tartılarak tastamam verilir.

Sonra belâlara uğramış olanlar getirilir, bunlar için ne bir terazi kurulur, ne de defterler açılır.

Bunların ücretleri kendilerine sağanak yağmuru gibi bol bol verilir."



(Deylemi, V/8829)