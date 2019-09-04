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18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali’ne doğru

Manavgat’ta 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Antik Side, 16-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 18.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:07
18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali’ne doğru

Manavgat’ta 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Antik Side, 16-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali ile dünyanın caz ve latin müzik yıldızlarını müzikseverler ile buluşturacak.


Manavgat Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl 16-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 3 bin yıllık tarihi geçmişiyle, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, dünyanın önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Antik Side, eylül ayında, kültür ve sanatla buluşacak. Bölge turizmine de büyük katkı sağlaması beklenen bu yılki festival, geniş zamana yayılarak, kültür ve sanat etkinliklerine halkın da katılımının sağlanması hedefleniyor.


10 gün boyunca, Side Limanı (Meydan) ve Side Antik Tiyatrosu’ndaki konserler ve Kültür Evi’ndeki ünlülerle yapılacak sohbetlerin Side’yi hareketlendirmesi bekleniyor. Iyeoka, Della Miles, Fatih Erkoç, Aytan Sicimoğlu, Ibis Maria gibi dünya ve Türk yıldızları başta olmak üzere birçok konserin düzenleneceği festival ayrıca, gün batımı, caz konserleri, sanat sohbetleri gibi özel etkinliklerle daha da ilgi çekici hale gelecek. Festival, 16 Eylül Pazartesi günü Saat 19.00’da Apollon Tapınağı’nda düzenlenecek olan kokteyl ile kapılarını sanatseverlere açacak.


"Side Iyeoka’yıbekliyor"


Müzisyen olmasını dışında, aynı zamanda bir eğitmen, şair ve aktivist olan dünyanın en önemli sanatçılarından biri olarak anılan Amerikalı IYEOKA, 23 Eylül’de Side Antik Tiyatro’da sahne alarak hayranlarıyla buluşacak. Festival kapsamında 17 Eylül’de Fatih Erkoç Jazz Quartet, 18 Eylül’de Ibis Maria, 20 Eylül’de Della Miles, 22 Eylül’de Ayhan Sicimoğlu ve Latin All-Stars, 24 Eylül’de de Karsu-Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile aynı sahnede yer alacak. 16 Eylül’de ise Anadolu Ateşi dans grubu sahne alarak, muhteşem gösterilerini halkla buluşturacak. Festivalde ana konserler saat 21.30’da, gün batımı konserleri ise Saat 18.00’de başlayacak.


Bu yıl Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivalinde Side Kültür Evi Buluşmaları kapsamında ise 19 Eylül’de Müzisyen ve yazar Doğan Canku, 21 Eylül’de gazeteci, yazar, şair Sunay Akın ve 25 Eylül’de de müzisyen-söz yazarı Tuna Kiremitçi konuşmacı olarak Manavgat halkıyla buluşacak. Kültür Evi Buluşmaları, saat 19.30’da başlayacak. Toros Kadınları da meydanda kurdukları stantlarla ürettikleri el emeği ürünlerini satarak hem gelir elde edecek hem de turizme renk ve canlılık katacak.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:07
  1. sanat
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