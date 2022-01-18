18 Ocak 1947: CHP İktidarı Tarafından Senirkent Seçmenine İşkence Uygulanması

Isparta'nın Uluborlu ilçesinin Senirkent bucağından 13 vatandaş noter aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına bir protesto mektubu gönderdi. Mektupta hiç bir suçları olmadığı halde jandarmanın kendilerine sistemli olarak işkence boyutlarında kötü muamele yaptığını yazıyorlardı.

Başyazarlığını ve sahipliğini yaptığı Senirkent Gazetesi'ni çıkaran Kemal Cabioğlu anlatıyor:“1946’ da DP (Demokrat Parti)’nin ilk taşra teşkilatı Isparta Senirkent’te kurulmuştu..O zamanın valisi Halk Partili tabii. Çok öfkelenmiş buna. Hemen karakol kumandanına: “İyi bir ders verin şunlara!” der.





Jandarmalar Senirkent’teki demokratların ileri gelenlerinin ağızlarına gem takmışlar, sırtlarına binmişler deh diyorlar, kamçı kötek!..

Öyle vurup kan ter içinde bıraktıktan sonra, hayvanların su içtiği hatıllara yatırıyorlar, bir de onun içinde dövüyorlar!.. Sonra ölmüş hayvan leşlerinin işkembelerini başlarına takıyorlar filan derken bir facia oldu. Senirkent faciası…”

Bu olayı basın duyurmadı. Uzun uğraşlardan sonra, geçmiş dönemde Erzurum Mebusluğu yapan ve İst. Noteri olan Hüseyin Avni Ulaş noter kanalıyla basına duyurdu.

Hüseyin Avni Ulaş’ın naklettiği olayın ayrıntısı şöyleydi: "Devletin Partisi, CHP’ye ye oy vermeyip, Komünist (!) Demokratlara taraftar olmak, düpedüz eşekliktir. Bu yaratıklara EŞEKÇE muamele etmek gerekir." diye kararlar alındı gizlice.İlk uygulama Erkan'ların Hamza'da başladı.





Kaymakamlık odacısı, Erkan’ların Hacı Hamza’nın kafasına yular bağlamış, onu cadde ortasından çarşı içine doğru çekerek götürüyordu.Hacı’nın sırtına tahrirat kâtibi binmişti, elindeki kızılcık sopasıyla;“Deh hadi, deh!” diyerek, bacaklarına olabildiğince şiddetlice vuruyordu…

Daha elli metre gitmeden yere çöktü Hacı. Odacı, Hamza’nın kafasına takılı yuları, hala koparırcasına çekiştiriyordu. Tahribat kâtibi, yere yığılan adamın üstüne daha rahat oturup elindeki kızılcık sopasıyla vurmaya devam etti;- Deh, hadi deh!

İlçenin tüm memurları, jandarma korumasında, bu senaryodaki görevlerini, caddenin iki yanına sıralanıp; “Deh, hadi, deh!” naralarıyla eksiksiz yerine getirirken Senirkent halkı akla hayale gelmeyecek bir olayı görmenin şokunu yaşıyordu…(gerçektarihdeposu)

Senirkent Faciasının avukatı Şefik Seren'in ifadelerine göre; 26 Kasım 1946 tarihinden itibaren mağdurlara Senirkent bucağındaki devlet yetkilileri ve jandarma tarafından şu işkenceler yapılmıştır:





1) Sandalye üzerine oturtulan Jandarma erinin yardımıyla kıpırdamasına imkan verilmeden ayakları patlatıncaya kadar falaka dayağı atmak.İnsan şuurunu bozacak kadar olan bu hakikatın ilavesinianlatmaktan hicap duyuyoruz.

2) Ağızlarına gem vurularak veya gemsiz olarak hayvanlar gibi su içmeye götürülmemiz, bizi insanlığımızdan bıktıracak hakaret ve işkencelerin diğer bir örneğidir.

3) Islak ve karanlık bodrumlara hapsedilip üzerimize 20-25 gaz tenekesi su dökülmek suretiyle ıslanma cezası

4) Şapkalarımızı başımızdan çıkarıp içini ufak ve büyük pisliklerle doldurduktan sonra şapkayı başa giymeye mecbur etmek ve hatta şapka içindekilerini içirmek..

5) Yüzüstü yere yatırıp insanların en mukaddesi olan namuslarınatecavüz etmeye yeltenerek mağdurlara korku ve dehşet vermek

6) Su dolu havuzlara vatandaşları soğuk gecelerde elbiseleriyle birlikte atarak boğazına kadar su içinde ördek gibi yüzdürmek.Arasıra boğma tehditleri yaparak çıkarıp yeniden çeşitli dayaklara maruz bırakmak (Seren,1947:9-10)

Senirkent Olayı, 18 Ocak 1947'de noter aracılığıyla TBMM Başkanlığına bir protesto mektubu göndererek, bucak müdürünü ve jandarmayı şikâyet etmeleriyle ortaya çıkmıştı.

Mektubun tam metninin 28 Ocak'ta Tasvir gazetesinde yayınlanması, olayın bütün Türkiye'de duyulmasını sağladı. Senirkentli vatandaşlar "suçları olmadığı halde, bucak müdürlüğünü vekâleten yürüten komiser Halil Altınay ve jandarmanın kendilerine 2 aydan beri çeşitli bahanelerle sistemli olarak işkence boyutuna varan kötü muamele yaptıklarını belirtiyor ve bu duruma bir son verilmesini" istiyorlardı. Bu olay üzerine Demokrat Parti idaresi, Senirkentliler'e sahip çıkarak, bu kötü muameleyi bucak halkının 1946 seçimlerinde DP'yi desteklemelerine bağladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrası yakalanan zanlılara dâvâ açıldı. Duruşmalar sırasında 100'ün üzerinde şahit dinlenirken, basın da olaya büyük ilgi gösterdi. Sonuçta 11 sanığın halka fena muamele yaptıkları sabit görüldü ve suçlular 2 ay 15 gün ile 5 ay 25 gün arasında çeşitli hapis ve 2 ay 15 günden 17 ay 15 güne kadar memuriyetten mahrumiyet cezasına çarptırıldılar.





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I. Dünya Savaşı'nda yenik düşen devletlerle anlaşmalar yapmak üzere, İtilaf Devletleri temsilcilerinin oluşturduğu Paris Barış Konferansı açıldı. Avrupa'nın haritası yeniden çizildi.







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