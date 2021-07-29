  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TRT'ye konuştu diye hedef tahtasına konuldu!
18 milyon kişi hepatit virüsü taşıyor
Fas, Yunanistan'da DAEŞ terör örgütü üyesi yakaladı
Sağlıkçılardan büyük fedakarlık! Kahve kahve gezip aşı yaptılar
Dünya 18 milyon kişi hepatit virüsü taşıyor
Dünya

18 milyon kişi hepatit virüsü taşıyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 18 milyon fazla kişinin hepatit virüsü taşıdığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 07:02:00 -
18 milyon kişi hepatit virüsü taşıyor

Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, Dünya Hepatit Günü vesilesiyle gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 16 milyon kişinin Hepatit B ve 2,2 milyon kişin de Hepatit C virüsün taşıdığını belirtti.

Hepatit virüsün halk sağlığı açısından önemli bir hastalık olarak nitelendiren Ehanire, hastalıkla mücadelede sınırlı küresel ilerlemeye rağmen virüsten kaynaklanan ölüm oranını endişe verici olduğunu söyledi.

Ehanire, Nijerya'da Hepatit B ve C'nin düşük düzeyde farkındalık, yetersiz raporlama, eksik teşhis ve yetersiz tedaviden arttığını kaydetti.

Hepatit B hastalığı

Hepatit B, Hepatit B Virüsü (HBV) ile ortaya çıkan, ömür boyu süren, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen bir karaciğer hastalığı.

Kan, semen, vajina sıvısı veya diğer vücut sıvılarının bir kişinin vücuduna girmesiyle bulaşan Hepatit B'den korunmanın en iyi yolu aşılanmak.

Akut Hepatit B'de en sık görülen belirtiler arasında, ateş, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, sarılık ve eklem ağrısı yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay