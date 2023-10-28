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Dünya 18 kişiyi öldüren saldırgan ölü olarak bulundu
Dünya

18 kişiyi öldüren saldırgan ölü olarak bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-28 10:48:00 -
18 kişiyi öldüren saldırgan ölü olarak bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde katil avı sona erdi. Maine eyaletinde 18 kişiyi öldüren Robert Card ölü olarak bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde katil avı sona erdi. Maine eyaletinde 18 kişiyi öldüren Robert Card ölü olarak bulundu.

ABD'de korkulu bekleyiş sona erdi. 2 gün önce Maine eyaletinin Lewiston kentinde silahlı saldırı düzenleyerek 18 kişiyi öldürdükten sonra kaçan Robert Card'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Orduda yedek silah eğitmeni ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen Robert Card'ın intihar ettiği ileri sürüldü.

Card, Perşembe günü iki ayrı bölgede akşam saatlerinde halka ateş açmış, saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından kaçan Card'ı yakalamak için İç Güvenlik Bakanlığı ile Federal Soruşturma Bürosu FBI geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı.
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