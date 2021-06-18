18 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki düşüş sürüyor. 18 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 497'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 59 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 71'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 359 bin 728'e yükseldi.

İyileşen hasta sayısı 4 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 427 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a yükselirken, ağır hasta sayısı 856 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Dün vaka sayısı 5 binin üstündeydi

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybederken, 509'u semptomatik olmak üzere 5 bin 904 yeni vaka tespit edilmişti.