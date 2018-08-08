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18 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından kamyonette yapılan aramada 18 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:04
18 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü kipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Gevaş ilçesi Akdamar Mahallesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yapıldı.

Yapılan aramada; toplam 18 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:04
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