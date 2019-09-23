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178 yıllık dev şirket battı! 20 binden fazla kişi işsizlikle burun buruna

Brexit nedeniyle siyasi belirsizliğin hakim olduğu İngiltere şok bir haberle sarsıldı. Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden olan Thomas Cook, resmen iflas etti. Şirketin iflası nedeniyle 22 bin kişinin işsiz kalma tehlikesi gündeme geldi. Thomas Cook ile yurt dışında bulunan İngilizlerin ülkelerine dönmesi için, savaş yokken başlatılan en büyük geri dönüş operasyonu da başlatıldı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:42
178 yıllık dev şirket battı! 20 binden fazla kişi işsizlikle burun buruna

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, tur operatörünün "ticari faaliyetlerine son verdiğini" duyurdu. 178 yıllık şirketin batışı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok yere, Thomas Cook ile tatile giden İngiliz vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi için, barış dönemlerindeki en büyük geri dönüş operasyonlarından birini başlattı.

"Operation Matterhorn" adı verilen operasyonla 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor.

22 bin kişi işsiz...

Dünden itibaren tatil noktalarına boş uçaklar gönderilmeye başlanmıştı. Thomas Cook'un Genel Müdürü Peter Fankhauser, şirketin batışının "büyük üzüntü yarattığını" söyledi.Tur operatörünün batışıyla, 9 bini İngiltere olmak üzere, 22 bin kişinin işsiz kalması ihtimali gündeme geldi. 

Tüm rezervasyonlar iptal edildi

CAA'den yapılan açıklamada "Thomas Cook ile yapılan, uçuşlar ve oteller de dahil tüm rezervasyonlar iptal edildi. Bu kadar uzun bir tarihe sahip bir şirketin faaliyetlerin son vermesi müşterileri ve çalışanları için üzücü ve düşüncelerimiz bu haberden etkilenenlerle birlikte" denildi.

Kontrol etmeden gitmeyin

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, şirketin batışının "çalışanları ve tatilciler için üzücü bir haber olduğunu" söylerken, tatilcilere insanları evlerine getirmekle görevli şirket çalışanlarına anlayışlı davranma çağrısı yaptı. Shapps, hükümetin ve CAA'nin bunun için onlarca uçak kiraladığını, uçuşların bugünden itibaren başlayacağını ve detayların belli olduğunda duyurulacağını belirtti.Ülke dışındakilere tatillerini kısa kesmemeleri ve dönüş uçuşu bilgilerini internette kontrol etmeden hava alanlarına gitmemeleri çağrısı da yapıldı.

Uzlaşma tehlikeye girmişti

CAA'in ayrıca, Thomas Cook'tan paket tatil alanların kaldıkları otellerle de bağlantıya geçtiğini ve kalış bedellerinin Hava Seyahati Güven Fonu ve ATOL'de ödeneceğinin söylendiği bildirildi.Birçok tatilci, şirketin borçları yüzünden otellerde rehin tutulduklarını söylüyordu.Thomas Cook'un en büyük hissedarı Çinli Fosun şirketinin başını çekti 900 milyon sterlinlik kurtarma paketi üzerinde geçen ay uzlaşma sağlanmıştı. Ancak kredi veren bankaların 200 milyon sterlinlik bir güvence fonu daha istemesi üzerine uzlaşma tehlikeye girmişti.

Bütün gün para arandı

Şirket Pazar günü boyunca ek para aradı, ancak başarı sağlanamadı.Thomas Cook, hükümetten de yardım istedi ve muhalefetteki İşçi Partisi ve sendikalar da bu isteğe destek verdi.Ancak Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "stratejik bir ulusal çıkar söz konusu olmadığı sürece hükümetin devreye girmeyeceğini" söyledi.

Uçak şirketleriyle de sıkı bir rekabet içindeydi

Thomas Cook, şirketin durumundan tatil noktalarında uzayan siyasi belirsizlik, İngiltere'de yaz aylarının normalden sıcak geçmesi ve müşterilerin Brexit nedeniyle rezervasyonlarını geciktirmesini sorumlu tutmuştu.Ancak şirket, internette faaliyet gösteren tur operatörleri ve ucuz bilet uçak şirketleriyle de sıkı bir rekabet içindeydi.Buna ek olarak, birçok tatilci artık tur operatörü kullanmıyor ve kendi tatillerini ayarlıyor.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:42
  1. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA
  2. Operation Matterhorn
  3. Thomas Cook'un Genel Müdürü Peter Fankhauser
  4. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps

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